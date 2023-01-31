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Сегодня, 12:17

Россияне вновь получили доступ к скачиванию «Фотошопа» с официального сайта Adobe

Жителям России снова открыли доступ к скачиванию некоторых графических программ из линейки Adobe с официального сайта компании, сообщает ТАСС. Речь идет об Acrobat Pro, Adobe Photoshop Express, установщике Creative Cloud и других бесплатных версий софта для работы с фотоизображениями и видео.

При этом возможности оформить подписку у российских пользователей по-прежнему нет — при попытках появляется уведомление «Покупку не удалось завершить, поскольку транзакции в вашем регионе (RU) в настоящее время ограничены». Кроме того, загрузить приложения могут лишь те пользователи, которые приобретали разработки Adobe ранее.

Напомним, корпорация прекратила продажи программного обеспечения на территории страны в марте прошлого года.

Ранее «Башинформ» писал, что ограничения по скачиванию операционной системы Windows для России сняла корпорация Microsoft.

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