Более 2000 инвалидам в Башкирии компенсируют затраты на покупку средств реабилитации

В Башкирии свыше 2000 людей с ограниченными возможностями здоровья получат компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации.

Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщил замуправляющего, совмещающий обязанности управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования России по региону Фаниль Вахитов.

Финансирование поступило из федерального бюджета и направлено получателям в полном объеме.

«Напомню, на 1 января 2023 года задолженность по компенсации составляла 130 миллионов рублей — вчера мы данную сумму полностью погасили, и сейчас жители могут спокойно средства получить», — пояснил Фаниль Вахитов.

Как ранее сообщал «Башинформ», прошлый год стал прорывным для сферы реабилитации инвалидов.