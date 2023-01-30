В Башкирии субсидируют строительство зарядной инфраструктуры для электротранспорта

Постановлением правительства Башкирии утвержден порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестпроекты по строительству объектов инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Субсидии предоставляются на конкурсной основе, объявление о его начале размещается на сайте минпрома Башкирии. Претенденты на получение субсидии не должны иметь задолженностей по налогам, сборам и штрафам, являться иностранными юрлицами, не находиться в состоянии реорганизации, не быть причастными к экстремистской деятельности, руководитель и главный бухгалтер не должны быть дисквалифицированы.

Заявители должны реализовать инвестиционный проект по созданию зарядной инфраструктуры на территории республики, используемое ими оборудование должно соответствовать техническим требованиям, установленным минпромторгом РФ. Кроме того, уточнены требования к размещению объекта и перечислены документы, необходимые для получения субсидии.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия станет одним из пилотных регионов по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.