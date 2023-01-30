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Вчера, 13:13

В Башкирии депутатам поручили контролировать капремонт школ по президентской программе

В Башкортостане президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» принял решение о закреплении за каждой школой, в которой проводится капитальный ремонт по президентской программе, ответственных из числа депутатов Госдумы, Госсобрания и местных советов.

Их задача: контроль за ходом работ, оперативное решение возникающих проблем и  формирование комиссии из числа родительской общественности и активистов ученического самоуправления. По мнению партийцев, важно вовлечь родителей в обсуждение проектов оформления школы – фасада, классных комнат, общественных пространств.

Напомним, в 2022 году Башкортостан стал вторым в России по численности школ, отремонтированных в рамках президентской программы. Капремонт был проведен в 63 учебных заведениях.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Глава Башкортостана Радий Хабиров во время большого интервью сообщил, что в 2023 году должно быть отремонтировано 77 школ.

«Республика  направит финансирование на обеспечение безопасных условий в школах, обновление литературы и повышение профессиональной компетентности учителей. Кроме того, многие школы получат деньги на благоустройство территории», – отметил депутат Госсобрания Раиль Асадуллин.

Автор:Азат Гиззатуллин
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