Эксперты из Башкирии будут помогать создавать геопарки в Белоруссии  

Башкортостан и Беларусь продолжают выстраивать инфраструктуру сотрудничества. Как рассказали «Башинформу» в комитете РБ по делам ЮНЕСКО, в ближайшее время башкирские ученые отправятся в заграничную поездку для того, чтобы помочь белорусским коллегам создавать геопарки. В частности, требуется определить территории, которые подходят под концепцию геопарка, обозначить его границы, оказать методологическую помощь в получении статуса геопарка ЮНЕСКО.

Договоренность о сотрудничестве в области геопарков, биосферных резерватов ЮНЕСКО и бортничества, а также в других сферах деятельности ЮНЕСКО была достигнута в ходе последнего визита официальной делегации Башкортостана во главе с Радием Хабировым в Республику Беларусь.

На днях состоялось первое установочное совещание, направленное на определение стратегического взаимодействия по теме создания геопарка в Республике Беларусь. Со стороны Беларуси к совещанию подключились сотрудники Белорусского государственного университета, министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам.

«Коллеги представили наработки по концепции и комплексу практических мероприятий по созданию геопарка в Белоруссии на основе оценки ресурсов георазнообразия национальных парков „Нарочанский“ и „Браславские озера“. Наши представители науки обратили внимание на то, что в братской стране имеются все предпосылки для создания геопарка», — комментирует исполнительный директор комитета Башкирии по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.

Следующие совещания планируется провести уже очно, на территории Башкортостана и Беларуси. Для сотрудничества формируется рабочая группа, куда войдут ведомственные и научные кадры, знакомые с необходимыми процедурами по созданию геопарка и присвоению ему статуса ЮНЕСКО.

«Мы получили много информации, которая будет полезна нам при подготовке всей необходимой документации в создании геопарков в Республике Беларусь», — рассказал заведующий сектором заповедного дела научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам Владимир Устин.

Для оказания консультативной и методической помощи Беларуси Башкортостан был выбран неслучайно — именно в нашем регионе за короткое время был внедрен такой инструмент развития, как «геопарк». Как ранее сообщал «Башинформ», один из них — «Янган-Тау», получил статус ЮНЕСКО. Еще один геопарк — «Торатау» также прошел промежуточную процедуру аттестации и готовится получить этот статус.

Ранее комиссия РФ по делам ЮНЕСКО поддержала создание консультационного центра по геопаркам для оказания поддержки при развитии геопарков, а ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе отметил, что опыт Республики Башкортостан в этой области востребован как в регионах России, так и в странах СНГ и дружественных государствах.

В Башкортостане вопрос развития геопарков находится под личным контролем у Главы Радия Хабирова: руководитель региона регулярно проводит заседания попечительского совета по геопаркам и содействует созданию необходимой инфраструктуры на их территориях.

Справка

Национальный парк «Нарочанский» — один из четырёх национальных парков Беларуси. Протяженность национального парка с севера на юг — 34 км, с запада на восток — 59 км. Создан в 1999 году на площади более 87 тысяч гектаров. Цель — сохранить уникальные природные комплексы, объединенные озером Нарочь, как эталона природных ландшафтов, ценных природных комплексов, генетического и биологического разнообразия Белорусского Поозерья и их более полного и эффективного использования в процессе природоохранной, научной, просветительской, туристической, рекреационной и оздоровительной деятельности. Отличительная особенность Нарочанского региона — наличие самой большой в Беларуси курортно-оздоровительной зоны: ежегодно здесь отдыхают и укрепляют здоровье более 100 тысяч человек.

Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Бра́славские озера» располагается на северо-западе Беларуси на территории Браславского административного района Витебской области. Площадь национального парка составляет 64,22 тысячи гектаров. Национальный парк выполняет природоохранную, научную, туристическую, рекреационную, оздоровительную и хозяйственные виды деятельности.