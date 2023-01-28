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Вчера, 22:02

В феврале в Уфе продолжится массовая проверка счетчиков горячей воды

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Уфе продолжается массовая проверка счетчиков горячей воды и тепловой энергии в помещениях собственников, которые перешли на прямые договоры с «БашРТС», сообщается на сайте министерства ЖКХ Башкирии. 

Обход квартир будут проводить сотрудники ООО «Городская абонентская служба», являющиеся официальными представителями теплоснабжающей организации, по графику. Проверяющие при себе должны иметь удостоверение с фото и печатью ООО «Городская абонентская служба», а также заявку «БашРТС» с указанием списка адресов домов для проверки.

 Представители теплоснабжающей компании снимают показания счетчиков проверяют их состояние, устанавливают пломбы, определяют наличие или отсутствие фактов вмешательства в работоспособность приборов и оформляют соответствующие акты обследования. Процедура проверки для жителей является бесплатной.

 Как ранее сообщал «Башинформ», проверка счетчиков началась летом 2022 года.

Автор:Роман Якимчук
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