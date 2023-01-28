В Башкирии за нарушение ПДД привлекли к ответственности 147 пешеходов

За минувшие сутки в Башкирии в ходе профилактических рейдов задержали 52 нетрезвых водителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Полицейские выявили порядка 2,2 тыс. нарушений правил дорожного движения. Среди них 12 случаев управления гражданами, ранее лишенными водительских прав, 34 человека вообще не имели прав. 57 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. К ответственности привлекли 147 пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Профилактические рейды продолжаются.

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