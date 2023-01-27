Военнослужащий из Башкирии в зоне СВО предотвратил высадку противника у наших рубежей

Военнослужащий из Башкирии, уроженец Кигинского района, отличился в ходе СВО. Как стало известно агентству «Башинформ», группа под командованием гвардии старшего лейтенанта Амира Шахбанова получила боевую задачу – предотвратить высадку диверсионно-разведывательной группы противника в заданном районе.

Оценив обстановку, уроженец Башкирии скрытно, в сложных метеоусловиях и под регулярными обстрелами, оперативно организовал оборудование позиций инженерными средствами. Предпринятые меры не позволили противнику закрепиться на берегу и стремительно продвинуться к нашим рубежам. Об успешно выполненной Амиром Шахбановым задаче рассказали в эфире Первого канала.