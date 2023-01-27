В Уфе снесут несколько жилых домов в Ленинском и Кировском районах города, сообщается на сайте мэрии столицы. Постановление об этом подписал глава администрации города Ратмир Мавлиев.

Речь идет о многоквартирных домах на улицах Кирзаводской, 6, Нехаева, 101, Рычкова, 12 и Пушкина, 133. Отмечается, что данные здания признали аварийными. Их жильцам предоставят другие благоустроенные помещения в рамках договоров социального найма. Земельные участки же изымут для муниципальных нужд.

Кроме того, как следует из официального документа, аварийный дом по ул. Чернышевского, 108, ждет реконструкция.