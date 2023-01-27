В Уфе проходят рейды по несанкционированным горкам

В Уфе проводятся рейды по несанкционированным горкам, сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты города.

По данным ведомства, с начала зимы в столице уже зафиксировано семь инцидентов, когда уфимцы из-за катания на стихийно организованных горках получили травмы. Из семи пострадавших четверо — дети.

«Для предотвращения несчастных случаев сотрудники управления гражданской защиты Уфы и центра общественной безопасности систематически проводят профилактические рейды и разъясняют „экстремалам“, насколько опасно кататься на несанкционированных горках, и призывают выбирать для активного отдыха только официальные оборудованные места», — проинформировали в ведомстве.