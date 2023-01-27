В России расширили возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн»

К сервису «Поступление в вуз онлайн» дополнительно подключили новые государственные информационные системы. Часть сведений, которые раньше приходилось заполнять в ручном режиме, теперь при необходимости будут подгружаться автоматически за счёт интеграции информационных систем. Это упростит подачу документов для поступления в вуз онлайн выпускникам российских школ.

В постановлении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным, отмечается, что к сервису подключились цифровая платформа «Физическая культура и спорт», государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, информационная система в сфере развития добровольчества. Достижения в этих сферах дают дополнительные баллы для поступления в вуз. Например, их можно получить, если у абитуриента есть значок за выполнение комплекса ГТО или победы на всероссийских олимпиадах по школьным предметам.

Информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг сразу после решения приёмной комиссии. Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и в несколько вузов, – они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение.

При этом абитуриенты могут продолжать использовать классические способы подачи документов – отправить их в вуз почтой или принести лично.