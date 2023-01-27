В башкирском Благовещенске молодым врачам и учителям предложат субсидии на приобретение жилья

В Благовещенске приняли меры, чтобы привлечь молодых специалистов в местные школы и больницы. В 2023 году для такие работники смогут претендовать на стимулирующие выплаты на приобретение жилья.

Как пояснил Башинформу глава администрации Благовещенского района Олег Голов, в 2023 году субсидии в размере до 300 тыс. руб. предназначаются работникам образования и здравоохранения – учителям, педагогам, врачам, которые захотят приобрести первичное жильё и работать в Благовещенске и районе. Получатели смогут использовать средства как первоначальный взнос ипотеки, или как компенсацию части уплаченных процентов по жилищному кредиту.

На эти цели в бюджете заложено 4 млн руб.. Если такая поддержка будет востребована, размер программы возможно увеличить, сказал мэр.

«В будущем мы планируем расширить перечень специалистов, на которых будет распространяться эта субсидия. У нас строятся новые многоквартирные дома, и мы планируем привлечь этой мерой поддержки молодых специалистов к нам в город, понимая, что жилье для молодых специалистов – один из важных факторов», - отметил Олег Голов.

Получатель поддержки должен будет отработать в бюджетном учреждении, с которым заключен трудовой договор, не менее пяти лет с момента заключения договора, на полную ставку.

По информации муниципалитета, сейчас только в Благовещенской больнице свыше 70 вакансий - требуются врачи и средний медперсонал. В школах к началу нового учебного года открывается 25 вакансий – это учителя-предметники, учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования.