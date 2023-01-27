В Башкирии теперь можно зарегистрировать недвижимость через Госуслуги

Минцифры Башкортостана реализовало возможность подачи заявлений о регистрации недвижимости через портал Госуслуги, без бумажных заявлений или платных электронных подписей, сообщили в Росреестре по РБ.



С января текущего года стала доступна подача некоторых видов заявлений на регистрацию права собственности. Это: кадастровый учет и регистрация права собственности на созданный или реконструированный объект ИЖС, садовый дом;

раздел и объединение земельных участков;

исправление ошибок в ЕГРН;

установление или снятие запрета на сделки с недвижимостью без личного участия.

В этих случаях для подписания заявления будет использоваться простая электронная подпись, сгенерированная в приложении «Госключ».



Как пояснили в Росреестре, для получения услуги нужно быть авторизованным на Госуслугах. В сервисе есть раздел «Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость». В нем нужно пройти предложенный алгоритм. Ссылка на «Госключ» появится при заполнении заявления.



Средний срок учетно-регистрационных действий в регионе не превышает двух дней. Электронная выписка придет заявителю на указанную им электронную почту. Цифровой документ полностью соответствует бумажному аналогу и принимается во всех органах и организациях.

Распечатать и заверить документы можно в ближайшем МФЦ без предварительной записи.