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Вчера, 15:43

Глава ГИБДД Башкирии предупредил водителей о широкомасштабных рейдах

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкортостане пройдут широкомасштабные профилактические мероприятия по проверке водителей для выявления и пресечения нарушений ПДД в транспортном потоке. Глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов 27 января в своем телеграм-канале сообщил о том, что особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей, соблюдению требований при перевозке детей, а также грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на совершение аварии.

«Обращаю ваше внимание на то, что для участия в рейдовых мероприятиях будут привлечены и сотрудники других служб МВД. Большинство жителей Башкортостана с пониманием относятся к повышенному вниманию со стороны сотрудников Госавтоинспекции. Это требуется в целях поддержания порядка на автодорогах и обеспечения безопасности дорожного движения. Напоминаю, что ваше сообщение о нетрезвых водителях приветствуется. Инспекторы ДПС готовы предпринять все необходимые меры реагирования по их поимке», — предупредил начальник ведомства.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что 26 января на встрече с журналистами Владимир Севастьянов подвел итоги работы ведомства в 2022 году. Он рассказал о миллиардных штрафах, опасных дорогах и смертельных ДТП.

Автор:Дарья Субботина
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