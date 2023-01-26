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Вчера, 13:24

В уфимском аэропорту временно изменится вход в терминал внутренних авиалиний

аэропорт Уфа Схема движения пассажиров, автотранспорта, расположения входов и выходов из терминалов аэропорта «Уфа»
Схема движения пассажиров, автотранспорта, расположения входов и выходов из терминалов аэропорта «Уфа» Фото:аэропорт Уфа

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичного авиаузла, на привокзальной площади продолжаются строительные работы по обустройству навеса. Поэтому в связи с технической необходимостью, с 30 января 2023 года справа от выхода из здания терминала прилета будет организован временный вход в терминал внутренних авиалиний. Данный вход через временное модульное здание будет действовать до окончания строительства в 2024 году.

«Для удобства вылетающих и прибывающих пассажиров на привокзальной площади предусмотрены выделенные зоны для встречи и высадки. Они находятся в непосредственной близости от терминалов и обозначены специальными баннерами», — напомнили в компании.

Автор:Дарья Субботина
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