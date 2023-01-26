В уфимском аэропорту временно изменится вход в терминал внутренних авиалиний

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичного авиаузла, на привокзальной площади продолжаются строительные работы по обустройству навеса. Поэтому в связи с технической необходимостью, с 30 января 2023 года справа от выхода из здания терминала прилета будет организован временный вход в терминал внутренних авиалиний. Данный вход через временное модульное здание будет действовать до окончания строительства в 2024 году.

«Для удобства вылетающих и прибывающих пассажиров на привокзальной площади предусмотрены выделенные зоны для встречи и высадки. Они находятся в непосредственной близости от терминалов и обозначены специальными баннерами», — напомнили в компании.



