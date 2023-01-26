В Башкирии выявят потребности в реабилитации детей-инвалидов путем опроса

Общественная палата Башкирии до 23 февраля проводит опрос среди родителей детей-инвалидов с целью выявления потребностей детей в реабилитации. Полученные данные позволят провести общественный мониторинг ситуации по доступности реабилитации и представить профильным ведомствам обратную связь. Принять участие можно, перейдя по ссылке.

В прошлом году уже проводился подобный опрос, в нем участвовали 720 человек. Среди потребностей, обозначенных респондентами: необходимость в общеукрепляющем массаже (98 человек), бассейне (60 родителей). Опрошенные рассказали о нехватке специалистов (ортопедов, нейропсихологов, дефектологов и других). Выяснилось, что 96 родителей не знали о возможности прохождения реабилитации в реабилитационном центре при министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Эти данные были направлены в общественный совет ведомства.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии до 2025 года на покупку реабилитационного оборудования потратят 1,9 млрд рублей.