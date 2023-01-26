В Башкирии отдельные категории доноров получат ежегодные выплаты в размере пяти тысяч рублей

В Башкортостане доноры, безвозмездно сдавшие кровь более ста раз, будут получать ежегодную выплату в размере пяти тысяч рублей. Закон был сегодня принят на пленарном заседании Госсобрания республики.

На сегодняшний день в регионе насчитывается более 160 человек, регулярно и безвозмездно пополняющих банк крови. По предварительным данным, расходы республиканского бюджета на единовременную выплату составят 815 тысяч рублей.

«Донорство крови – очень важный и доступный многим вид благотворительности. Каждая процедура – это, вполне возможно, чья-то спасенная жизнь, а то и не одна. Донорство безопасно для здоровья. Более того, наукой доказано, что регулярная сдача крови стимулирует организм быстрее восстанавливаться и благоприятно отражается на общем состоянии здоровья человека», - отметил спикер парламента Константин Толкачев.

В Башкортостане насчитывается 11 тысяч человек, которые носят звание почетного донора России.

Напомним, донором крови может стать любой человек старше 18 лет, имеющий вес не менее 50 килограммов, не перенесший вирусный гепатит и не относящийся к группе риска по ВИЧ-инфекции.

Чтобы стать почетным донором, нужно безвозмездно сдать кровь 40 и более раз, либо плазму крови 60 и более раз.

Ранее «Башинформ» сообщал, какие выплаты и льготы полагаются Почетным донорам России.