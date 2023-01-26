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Вчера, 10:56

Минэкологии Башкирии ищет подрядчиков для ликвидации трех несанкционированных свалок

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Министерство природопользования и экологии Башкирии объявило конкурсный отбор подрядчиков на ликвидацию несанкционированных свалок в черте городов Благовещенск, Давлеканово, Кумертау. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки на ликвидацию свалок в черте Благовещенска и Давлеканово принимаются до 6 февраля, работы должны быть выполнены до 15 ноября 2023 года, начальная стоимость работ составляет 81,2 млн рублей и 85,4 млн рублей соответственно. Заявки на ликвидацию свалки в черте Кумертау принимаются до 8 февраля. Срок выполнения работ  - до 15 ноября 2024 года, начальная цена контракта – 324,8 млн рублей.

Весной 2022 года министерство провело общественные слушания по проектам ликвидации данных свалок. Как ранее сообщал «Башинформ», за последние 3 года количество несанкционированных свалок в Башкирии сократилось на 2300, более 800 свалок ликвидировано в 2022 году. На эти цели привлечено более 2,1 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей выделил федеральный бюджет. 

Автор:Роман Якимчук
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