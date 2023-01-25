Журналистов «Башинформа» отметили благодарственными письмами за освещение форума «Ломая барьеры»

Сегодня в правительстве Башкортостана наградили организаторов и журналистов республиканских СМИ за проведение и освещение I Всероссийского форума-выставки «Ломая барьеры», который проходил в Уфе с 8 по 10 ноября 2022 года.

Вице-премьер — министр финансов Башкирии Лира Игтисамова отметила, что программа форума была очень насыщенная, ярко была представлена выставочная экспозиция. В ее рамках были приняты важные решения, в частности, подписаны соглашение по проекту «Социальный координатор» и национальные инклюзивные договоры.

В рамках деловой программы форума прошло 30 самых разных дискуссионных площадок, мастер-классов, с участием более 70 спикеров из 14 регионов. На выставке была представлена инновационная продукция более 50 предприятий из 12 регионов страны, производителей средств технической реабилитации и абилитации. По словам вице-премьера, всероссийский форум-выставка «Ломая барьеры» в Уфе станет ежегодным.

Ранее «Башинформ» сообщал, что по итогам форума Глава Башкортостана дал поручение разработать республиканскую программу по мерам поддержки региональных производителей технических средств реабилитации.

«Мы подготовим аналогичную программу поддержки для производителей технических средств реабилитации, которую запустим в 2023 году. У нас довольно большое число таких предприятий. Они выпускают в том числе высокотехнологичные изделия, – пояснил Радий Хабиров. – Возможно, этот опыт будет интересен и другим регионам. А если подобную программу поддержки когда-нибудь примут на федеральном уровне, это был бы реальный результат нашего сегодняшнего диалога».

Вице-премьер правительства - министр финансов Башкортостана Лира Игтисамова вручила благодарственные письма журналистам республиканских газет, корреспондентам и операторам телеканалов БСТ и ГТРК «Башкортостан», ряда других СМИ.

В числе награжденных - специальный корреспондент ИА «Башинформ» Азат Гиззатуллин и фотокорреспондент агентства Олег Яровиков.

Напомним, что по итогам форума в республике также планируется создание Всероссийского центра активного туризма инвалидов, в проект АСИ «Открыто для всех» включено 5 башкирских компаний.

В первом полугодии 2024 года в Уфе планируют завершить реконструкцию детского санатория «Салют» в Уфе с гостиницей, учебным корпусом и реабилитационным центром. Новое реабилитационное отделение появится и на базе поликлиники Месягутовской ЦРБ.