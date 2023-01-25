Новости Башкортостана и Уфы
68.96
+0.2
74.96
+0.26
86.32
+0.2
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 18:04

Жительница Уфы Бадрниса Хидиятова отметила 100-летний юбилей

пресс-служба администрации Орджоникидзевского района Уфы
Фото:пресс-служба администрации Орджоникидзевского района Уфы

В башкирской столице долгожительница Бадрниса Хидиятова отметила 100-й день рождения. Поздравить с вековым юбилеем жительницу Орджоникидзевского района приехал глава администрации Альберт Маликов. Именинница рассказала гостю, что еще полна сил и энергии, поэтому часто для семьи сама печет блины и домашний хлеб.

«Несмотря на свой солидный возраст, она очень активная и жизнерадостная. С удовольствием посидели, поговорили по душам за чашкой чая. Пожелал Бадрнисе Ягафаровне крепкого здоровья, счастья и благополучия», - написал в соцсетях глава района.

Солидный юбилей бабушка отметила в кругу близких. Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района, родом Бадрниса Ягафаровна из Учалинского района, там же начала свою трудовую деятельность счетоводом. Это направление и определило дальнейшую судьбу: она успешно окончила Уфимский финансовый техникум и вернулась в родной район молодым специалистом. В период войны работала главным бухгалтером в финансовом управлении, а после на различных производственных площадках Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа. Оттуда вместе с супругом, Арсланом Мухаррямовичем, были направлены в служебную командировку в Ливию.

К слову, чета Хидиятовых вырастила троих детей. К сожалению, Бадрниса Ягафаровна 26 лет назад проводила в последний путь супруга и пережила собственных детей. Это сильно подкосило здоровье долгожительницы. Сейчас она живет вместе с внучкой Айгуль и правнуками, всеми силами старается помочь в воспитании детей и по хозяйству.

Видео:она
Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика