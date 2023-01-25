Жительница Уфы Бадрниса Хидиятова отметила 100-летний юбилей

В башкирской столице долгожительница Бадрниса Хидиятова отметила 100-й день рождения. Поздравить с вековым юбилеем жительницу Орджоникидзевского района приехал глава администрации Альберт Маликов. Именинница рассказала гостю, что еще полна сил и энергии, поэтому часто для семьи сама печет блины и домашний хлеб.

«Несмотря на свой солидный возраст, она очень активная и жизнерадостная. С удовольствием посидели, поговорили по душам за чашкой чая. Пожелал Бадрнисе Ягафаровне крепкого здоровья, счастья и благополучия», - написал в соцсетях глава района.

Солидный юбилей бабушка отметила в кругу близких. Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района, родом Бадрниса Ягафаровна из Учалинского района, там же начала свою трудовую деятельность счетоводом. Это направление и определило дальнейшую судьбу: она успешно окончила Уфимский финансовый техникум и вернулась в родной район молодым специалистом. В период войны работала главным бухгалтером в финансовом управлении, а после на различных производственных площадках Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа. Оттуда вместе с супругом, Арсланом Мухаррямовичем, были направлены в служебную командировку в Ливию.

К слову, чета Хидиятовых вырастила троих детей. К сожалению, Бадрниса Ягафаровна 26 лет назад проводила в последний путь супруга и пережила собственных детей. Это сильно подкосило здоровье долгожительницы. Сейчас она живет вместе с внучкой Айгуль и правнуками, всеми силами старается помочь в воспитании детей и по хозяйству.