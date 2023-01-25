В Уфе восстановили подачу горячей воды и тепла в многоквартирный дом

На улице Гафури в Уфе ремонтная бригада досрочно завершила работы по переврезке трубопроводов, ведущих к жилому дому №40. Подача тепла и горячего водоснабжения восстановлены. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе МУП «УИС».

«На время проведения работ отключали отопление и горячую воду в одном доме. Мера была согласована с администрацией. Ждали именно день, когда температура воздуха будет не ниже -10 градусов. Работы планировали завершить до 16.00, но справились раньше. Микроклимат в квартирах измениться не успел. Тепло и подача ГВС восстановлены», - сообщила пресс-секретарь предприятия Анна Горюхина.

Ранее «Башинформ» писал о том, что на время ремонтных работ жилой дом в историческом центре Уфы остался без горячей воды и тепла.