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Вчера, 14:50

В Уфе восстановили подачу горячей воды и тепла в многоквартирный дом

архив ИА«Башинформ»
Фото:архив ИА«Башинформ»

На улице Гафури в Уфе ремонтная бригада досрочно завершила работы по переврезке трубопроводов, ведущих к жилому дому №40. Подача тепла и горячего водоснабжения восстановлены. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе МУП «УИС».

«На время проведения работ отключали отопление и горячую воду в одном доме. Мера была согласована с администрацией. Ждали именно день, когда температура воздуха будет не ниже -10 градусов. Работы планировали завершить до 16.00, но справились раньше. Микроклимат в квартирах измениться не успел. Тепло и подача ГВС восстановлены», - сообщила пресс-секретарь предприятия Анна Горюхина. 

Ранее «Башинформ» писал о том, что на время ремонтных работ жилой дом в историческом центре Уфы остался без горячей воды и тепла. 

Автор:Ляйсан Закирова
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