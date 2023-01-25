В Уфе ледовые городки начнут демонтировать после 1 февраля

В башкирской столице на следующей неделе начнут демонтировать ледовые городки. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе городской администрации.

«По информации управления коммунального хозяйства Уфы, скорее всего, демонтаж начнется после 1 февраля», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в башкирской столице было обустроено 10 основных ледовых городков, две столичные ёлки (на площадях имени Ленина и перед конгресс-холлом «Торатау») и восемь в районах Уфы.