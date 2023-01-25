В Уфе к юбилею города появляются стеклянные остановочные павильоны

В Уфе появились новые стеклянные павильоны — на остановках «Новомостовая» по ул. Валиди и «Революционная» на одноименной улице.

Как сообщили в пресс-службе уфимской мэрии, остановки меняют к празднованию 450-летия города по специальной программе, которая включает в себя также благоустройство территорий вокруг ООТ, ремонт и восстановление действующих остановок общественного транспорта.



В ближайшее время появится еще шесть новых павильонов в Кировском, Орджоникидзевском и Октябрьском городских районах, проинформировали в мэрии.