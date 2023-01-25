Новости Башкортостана и Уфы
68.96
+0.2
74.96
+0.26
86.32
+0.2
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 11:19

УФАС по Башкирии выявило нарушение в конкурсе по строительному контролю трассы М-5

Олег Яровиков, архив ИА «Башинформ»
Фото:Олег Яровиков, архив ИА «Башинформ»

УФАС по Башкирии выявило нарушение в конкурсе по строительному контролю участков трассы М-5. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действия федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» Росавтодора противоречат закону о контрактной системе.

Как уточнили в ведомстве, Упрдор «Приуралье» проводит конкурс на выполнение строительного контроля и производственно-экологического мониторинга на двух участках трассы М-5. Работы включают в себя проверку выполнения и приемку выполненных работ при капремонте дорог на соответствие требованиям технических регламентов и действующих нормативно-правовых актов для обеспечения безопасности.

Цена контракта превышает 52 млн рублей.

«После рассмотрения жалобы от ООО „Мостовик“ проведена внеплановая проверка конкурса. Выяснилось, что заказчик применил неустановленные законом критерии оценки заявок участников конкурса. Упрдор „Приуралье“ предписано устранить допущенные нарушения. Кроме того, будет возбуждено административное дело», — подытожили в УФАС по Башкирии.

Ранее экспертный совет УФАС признал нарушающей закон рекламу ЖК VIDINEEVSKY в Уфе, сообщал «Башинформ».

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика