УФАС по Башкирии выявило нарушение в конкурсе по строительному контролю трассы М-5

УФАС по Башкирии выявило нарушение в конкурсе по строительному контролю участков трассы М-5. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действия федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» Росавтодора противоречат закону о контрактной системе.

Как уточнили в ведомстве, Упрдор «Приуралье» проводит конкурс на выполнение строительного контроля и производственно-экологического мониторинга на двух участках трассы М-5. Работы включают в себя проверку выполнения и приемку выполненных работ при капремонте дорог на соответствие требованиям технических регламентов и действующих нормативно-правовых актов для обеспечения безопасности.

Цена контракта превышает 52 млн рублей.

«После рассмотрения жалобы от ООО „Мостовик“ проведена внеплановая проверка конкурса. Выяснилось, что заказчик применил неустановленные законом критерии оценки заявок участников конкурса. Упрдор „Приуралье“ предписано устранить допущенные нарушения. Кроме того, будет возбуждено административное дело», — подытожили в УФАС по Башкирии.

Ранее экспертный совет УФАС признал нарушающей закон рекламу ЖК VIDINEEVSKY в Уфе, сообщал «Башинформ».