Депутаты Госдумы в трех чтениях приняли закон о социализации бывших заключенных

Депутаты Госдумы в окончательном чтении утвердили закон о ресоциализации, то есть повторной адаптации к жизни в обществе, бывших заключенных. Как стало известно «Башинформу», в стране вводится институт пробации – совокупности мер в отношении осужденных и бывших заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их социальную адаптацию, защиту прав и интересов. Для каждого участника будут составлять индивидуальную программу, в зависимости от обстоятельств и характеристики его личности. Вести единый реестр лиц – участников пробации будет ФСИН.

«Для человека, который выходит на свободу, проведя несколько лет за решеткой, очень важна поддержка государства и общества. Поэтому с введением в России системы пробации предусматривается помощь таким гражданам в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиском родственников и решением других проблем, с которыми он может столкнуться. В том числе предусмотрено и оказание психологической помощи», — пояснил председатель профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.