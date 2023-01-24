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24 Января , 11:28

В России запретили ввоз птицы из Венгрии, Франции и Бельгии

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила Венгрии, Франции и Бельгии ввозить в Россию живую птицу и инкубационные яйца. Об этом информагентству «Башинформ» сообщили в управлении Россельхознадзора по республике. Запрет на экспорт из этих стран распространяется также на мясо птицы, готовую мясную продукцию с содержанием продуктов переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

По сообщению надзорного ведомства, временные ограничения связаны с ухудшением на некоторых административных территориях Венгрии (Медье Хайду-Бихар), Франции (Кот д`Амор и Воклюз) и Бельгии (провинция Западная Фландрия) эпизоотической обстановки. С этих стран также запрещён транзит живой птицы по Российской Федерации.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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