В Мелеузе продолжится благоустройство центра города и набережной

Мелеуз стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Дополнительные средства будут выделены на реализацию проекта «Цветущий берег Мелеуза» - благоустройство набережной реки Мелеузка, и прилегающей территории.

Территорию для благоустройства выбрали сами жители города в ходе голосования. В городе уже функционирует пространство-победитель конкурса малых городов 2020 года «Берёзовый тракт» — центральная площадь и часть набережной реки Мелеуз. «Цветущий берег Мелеуза» — проект, завершающий благоустройство этой же набережной.

Благодаря реализации проекта будет приведен в порядок линейный городской центр, протяженный пешеходный маршрут вдоль реки с возможностью комфортного доступа к ключевым точкам притяжения горожан.

Сейчас большая часть территории используется как парковка, отсутствует упорядоченная схема движения транспорта и пешеходов.

Проект включает базовое благоустройство: расчистку территории, новое освещение, видеонаблюдение, места для отдыха, создание комфортного пешеходного пространства.

Возле набережной появятся сцена для проведения городских мероприятий, новая современная детская площадка, благоустроенный пирс. Общая стоимость проекта – 100 миллионов рублей.