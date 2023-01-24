Уфимцы живут в опасном аварийном доме: возбуждено уголовное дело

Прокуратура Калининского района Уфы выяснила, что в октябре 2021 года многоквартирный дом № 24 по улице Лермонтова признан аварийным и подлежащим сносу.

«По результатам технического обследования здания износ строительных конструкций и инженерных сетей составляет 80%. По закону муниципалитет обязан провести мероприятия по расселению граждан из непригодного для проживания жилья, но орган местного самоуправления данные требования не исполнил. Это создает угрозу жизни и здоровью жильцов вышеназванного дома», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ.

В этой связи надзорное ведомство направило материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

«Следственный отдел по Калининскому району Уфы возбудил уголовное дело по статье „халатность“. Организован комплекс следственных действий, устанавливаются причины длительного непринятия мер муниципалитетом, а также иные условия, способствовавшие произошедшему. В ходе расследования действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работы по своевременному расселению аварийных домов, будет дана правовая оценка», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что администрация Уфы изымает земельные участки и дома по ул. Октябрьской революции, признанные аварийными. Согласно постановлению мэрии, расселены будут здания 10/2, 41, 52 (два дома). Жилье во всех этих постройках находится не в собственности жильцов, они пользовались ими по договорам социального найма. По аналогичным договорам им будут предоставлены муниципальные благоустроенные жилые помещения, говорится в документе.