Новости Башкортостана и Уфы
68.96
+0.2
74.96
+0.26
86.32
+0.2
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
24 Января , 11:10

Уфимцы живут в опасном аварийном доме: возбуждено уголовное дело

Ксения Калинина, архив
Фото:Ксения Калинина, архив

Прокуратура Калининского района Уфы выяснила, что в октябре 2021 года многоквартирный дом № 24 по улице Лермонтова признан аварийным и подлежащим сносу.

«По результатам технического обследования здания износ строительных конструкций и инженерных сетей составляет 80%. По закону муниципалитет обязан провести мероприятия по расселению граждан из непригодного для проживания жилья, но орган местного самоуправления данные требования не исполнил. Это создает угрозу жизни и здоровью жильцов вышеназванного дома», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ.

В этой связи надзорное ведомство направило материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

«Следственный отдел по Калининскому району Уфы возбудил уголовное дело по статье „халатность“. Организован комплекс следственных действий, устанавливаются причины длительного непринятия мер муниципалитетом, а также иные условия, способствовавшие произошедшему. В ходе расследования действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работы по своевременному расселению аварийных домов, будет дана правовая оценка», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что администрация Уфы изымает земельные участки и дома по ул. Октябрьской революции, признанные аварийными. Согласно постановлению мэрии, расселены будут здания 10/2, 41, 52 (два дома). Жилье во всех этих постройках находится не в собственности жильцов, они пользовались ими по договорам социального найма. По аналогичным договорам им будут предоставлены муниципальные благоустроенные жилые помещения, говорится в документе.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика