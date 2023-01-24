Новости Башкортостана и Уфы
68.96
+0.2
74.96
+0.26
86.32
+0.2
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
24 Января , 15:12

Мэрия Уфы дополнительно изымет нежилые строения для муниципальных нужд

Мэрия Уфы дополнительно изымет для муниципальных нужд 16 нежилых строений, расположенных по улице Пугачева. Постановление об этом опубликовано на сайте администрации столицы.

Новые объекты включены в проекты планировки и межевания территории для размещения линейного объекта местного значения на участке ул. Генерала Рыленко до Сочинской в Кировском районе города.

Речь идет о строениях с кадастровыми номерами 02:55:011024:490, 02:55:011024:488, 02:55:011024:491, 02:55:011024:493, 02:55:011024:489, 02:55:011024:494, 02:55:011024:492, 02:55:011024:512, 02:55:011024:496, 02:55:011024:364, 02:55:011024:145, 02:55:011024:495, 02:55:011024:226, 02:55:011024:213, 02:55:011024:498 и 02:55:011024:500.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Орджоникидзевском районе столицы Башкирии снесут два жилых многоквартирных дома, которые были признаны аварийными.

Автор:Иван Вавилов
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика