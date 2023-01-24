Мэрия Уфы дополнительно изымет нежилые строения для муниципальных нужд

Мэрия Уфы дополнительно изымет для муниципальных нужд 16 нежилых строений, расположенных по улице Пугачева. Постановление об этом опубликовано на сайте администрации столицы.

Новые объекты включены в проекты планировки и межевания территории для размещения линейного объекта местного значения на участке ул. Генерала Рыленко до Сочинской в Кировском районе города.

Речь идет о строениях с кадастровыми номерами 02:55:011024:490, 02:55:011024:488, 02:55:011024:491, 02:55:011024:493, 02:55:011024:489, 02:55:011024:494, 02:55:011024:492, 02:55:011024:512, 02:55:011024:496, 02:55:011024:364, 02:55:011024:145, 02:55:011024:495, 02:55:011024:226, 02:55:011024:213, 02:55:011024:498 и 02:55:011024:500.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Орджоникидзевском районе столицы Башкирии снесут два жилых многоквартирных дома, которые были признаны аварийными.