Жители уфимской Нижегородки просят решить проблему с застоем дождевой воды на дорогах

Жители уфимской Нижегородки жалуются на наводнение в районе остановки «Новый магазин» — одной из узловых локаций микрорайона. Текущим летом здесь, на магистральной улице Деревенская переправа, а также на ул. Саляма, был обновлен асфальт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«После дождя, прошедшего 31 октября, на этом перекрестке вода стоит и не уходит. Такая же картина на других улицах. Как выходить к транспорту, как детям в школу идти?» — спрашивают жители. Люди интересуются, будет ли здесь строиться ливневая канализация. Этот вопрос агентство «Башинформ» адресовало муниципалитету.

«Планом капитального ремонта дорожного полотна по ул. Деревенская переправа в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» не было предусмотрено устройство ливневой канализации. По мере скопления дождевых вод Служба по благоустройству проведет механизированный отвод воды — насосами и техникой. Рельеф местности здесь таков, что воде некуда уходить», — ответили в администрации Ленинского района Уфы.