Жители Башкирии могут вернуть пени, уплаченные за тепло и горячую воду

Компания «БашРТС» предлагает клиентам – физлицам вернуть уплаченные ими за услуги пени в качестве аванса на лицевой счет. Для этого с 1 ноября по 31 декабря 2022 года необходимо выполнить ряд условий: полностью оплатить начисления, в том числе пени (при их наличии), до 31 декабря и внести аванс 500 рублей за декабрь 2022 года.

В этом случае пени вернутся на лицевой счет в качестве аванса, кроме того, участники акции получат возможность выиграть ноутбук.

Напомним, ранее «Башинформ» дал ответы на вопросы, возникшие у жителей республики в начале отопительного сезона. Они касались оплаты услуг и предоставления льгот.