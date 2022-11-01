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1 Ноября , 11:34

В России появится национальная система мониторинга климатически активных веществ

сайт «Карбоновые полигоны Российской Федерации»
Фото:сайт «Карбоновые полигоны Российской Федерации»

Распоряжением правительства  утвержден инновационный проект «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ». Его реализация поможет не допустить негативного влияния изменений климата на все отрасли экономики и качество жизни граждан, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Национальная система мониторинга обеспечит получение независимых климатических прогнозов и информации о причинах изменения климата. Научно обоснованные данные и экологический мониторинг станут основой для принятия управленческих решений в области ограничения выбросов парниковых газов и адаптации российской экономики к глобальным изменениям климата. Это позволит повысить эффективность принимаемых государством мер в области климатической политики. В проведении необходимых исследований и разработок примут участие десятки научных учреждений по всей стране. С их помощью будет создана физико-математическая модель Земли, проведён мониторинг различных климатических процессов, разработаны сценарии декарбонизации отраслей экономики. Учёные создадут системы наблюдения за таянием многолетней мерзлоты, также будут разработаны программы действий по борьбе с опустыниванием для 13 регионов страны.

Инновационный проект будет реализовываться в два этапа. Первый продлится до конца 2024 года. К этому сроку будут подготовлены научные, правовые и кадровые условия для функционирования новой системы. Также будет сформирована методическая основа для проведения экологической трансформации отраслей экономики. В рамках второго этапа завершится формирование этих условий, и система начнёт функционировать в полном объёме. Отвечать за реализацию проекта будет Минэкономразвития совместно с федеральными органами власти, ответственными за то или иное мероприятие.

В сентябре на реализацию инновационного проекта было выделено более 1,5 млрд рублей. Его дальнейшее финансирование будет идти в рамках федерального проекта «Политика низкоуглеродного развития» и за счёт внебюджетных источников.

Ранее «Башинформ» рассказывал об участии Башкирии в климатических проектах, в частности, в создании карбонового полигона.

Автор:Роман Якимчук
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