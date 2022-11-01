В России появится национальная система мониторинга климатически активных веществ

Распоряжением правительства утвержден инновационный проект «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ». Его реализация поможет не допустить негативного влияния изменений климата на все отрасли экономики и качество жизни граждан, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Национальная система мониторинга обеспечит получение независимых климатических прогнозов и информации о причинах изменения климата. Научно обоснованные данные и экологический мониторинг станут основой для принятия управленческих решений в области ограничения выбросов парниковых газов и адаптации российской экономики к глобальным изменениям климата. Это позволит повысить эффективность принимаемых государством мер в области климатической политики. В проведении необходимых исследований и разработок примут участие десятки научных учреждений по всей стране. С их помощью будет создана физико-математическая модель Земли, проведён мониторинг различных климатических процессов, разработаны сценарии декарбонизации отраслей экономики. Учёные создадут системы наблюдения за таянием многолетней мерзлоты, также будут разработаны программы действий по борьбе с опустыниванием для 13 регионов страны.

Инновационный проект будет реализовываться в два этапа. Первый продлится до конца 2024 года. К этому сроку будут подготовлены научные, правовые и кадровые условия для функционирования новой системы. Также будет сформирована методическая основа для проведения экологической трансформации отраслей экономики. В рамках второго этапа завершится формирование этих условий, и система начнёт функционировать в полном объёме. Отвечать за реализацию проекта будет Минэкономразвития совместно с федеральными органами власти, ответственными за то или иное мероприятие.

В сентябре на реализацию инновационного проекта было выделено более 1,5 млрд рублей. Его дальнейшее финансирование будет идти в рамках федерального проекта «Политика низкоуглеродного развития» и за счёт внебюджетных источников.

Ранее «Башинформ» рассказывал об участии Башкирии в климатических проектах, в частности, в создании карбонового полигона.