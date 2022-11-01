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1 Ноября , 13:51

В Башкирии горе-отец задолжал детям более 1,7 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Давлекановский районный суд вынес приговор мужчине, который длительное время не платил алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей. По данным пресс-службы суда, его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.

«Преступление совершено при следующих обстоятельствах: обвиняемый, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей, не сделал должных выводов и совершил повторное, неоднократное деяние по невыплате алиментов. Общая сумма задолженности составляет 1 789 314,85 рублей», — пояснили в суде.

Автор:Дарья Субботина
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