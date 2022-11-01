Смертность от инфаркта в Башкирии снизилась на 9,4%

В Башкирии смертность от инфаркта миокарда снизилась на 9,4%, сообщил Глава региона Радий Хабиров в соцсетях.

Как написал руководитель региона, этого результата удалось достичь во многом благодаря созданному два года назад Центру управления сердечно-сосудистыми рисками и дистанционному приему результатов ЭКГ.

«Это позволяет оперативно оценивать состояние больных и своевременно выявлять факторы прогрессирования заболевания. Под постоянным мониторингом и контролем врачей находятся более 1,5 млн человек — пациентов с высокой степенью риска, с легочной гипертензией, врожденными и приобретенными пороками сердца, нарушением ритма и других», — отметил Радий Хабиров.

Глава Башкирии добавил, что врачи республиканского кардиоцентра обработали более 14 тыс. ЭКГ, провели более 8 тыс. консультаций формата «врач-врач» и около 4 тыс. — в форме «врач-пациент».