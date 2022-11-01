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1 Ноября , 11:41

Школьники Башкирии приглашаются к участию во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин объявил о старте ежегодной всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги». Она стартует уже сегодня, 1 ноября, и продлится до 20 ноября на платформе «Учи.ру». Онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов.

Участие в олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе «Учи.ру». Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе «Учи.ру» и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, нужно потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей.

«Важно понимать, что безопасность на дорогах зависит и от каждого из нас. Напомнить себе и своим детям о необходимых правилах безопасного поведения на дорогах позволит всероссийская олимпиада “Безопасные дороги”», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. 

Олимпиада проводится третий год подряд. С ее помощью уровень дорожной грамотности повысили почти пять миллионов школьников. Организаторами олимпиады выступают министерство транспорта, министерство внутренних дел совместно с министерством просвещения и АНО «Национальные приоритеты».

Автор:Дарья Субботина
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