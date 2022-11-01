Полицейского из Башкирии наградили медалью «За спасение погибавших»

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам, которые спасли погибавших людей. В числе награжденных медалью «За спасение погибавших» - следователь СО ОМВД России по Баймакскому району старший лейтенант юстиции Тимур Калимуллин. Он заметил на балконе горящего трехэтажного здания двоих детей. Полицейский пробрался через клубы дыма, где-то даже ползком, до нужной квартиры и на руках вынес двоих малышей, а затем, снова проделав тот же опасный путь, спас еще одного ребенка.

«В преддверии профессионального праздника министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции РФ Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество и героизм при спасении погибавших. На мероприятие были приглашены настоящие герои, грамотные и решительные действия которых позволили сохранить жизни людей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обращаясь к награжденным, глава МВД России отметил, что защита жизни и обеспечение безопасности граждан – не просто важнейшая задача органов внутренних дел, а смысл их работы.

«С первого дня службы каждый полицейский должен быть готов правильно отреагировать на экстремальную ситуацию, помочь человеку, попавшему в беду. Ведь зачастую секунды имеют решающее значение. Коллеги доказали, что умеют действовать грамотно и быстро, сохранять самообладание и уверенность», - сказал Владимир Колокольцев.

Он подчеркнул, что за каждой наградой – история со счастливым финалом.

По данным ведомства, государственных наград – медалей «За спасение погибавших» – удостоены десять сотрудников органов внутренних дел. Медалями МВД России «За смелость во имя спасения» награждены 17 сотрудников и работников ведомства. Медалями МВД России «За доблесть в службе» – трое.