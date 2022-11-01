Многие призывники из Башкирии страдают гипертонией

Военный комиссар республики Михаил Блажевич отметил: по результатам обследования призывников прослеживается тенденция, что в последние годы возросло количество молодых людей, имеющих ограничения по здоровью.

«Хотелось бы, чтобы призывники были здоровее. Сложнее стало подобрать подходящих по состоянию здоровья в десант и войска Росгвардии, так как там очень серьезные требования. Между тем возросло количество комиссованных с категорией «В». У многих диагностируется гипертония», - отметил Блажевич.

По словам военкома, медкомиссии в призывных пунктах проходят с сегодняшнего дня в штатном режиме. Никаких новшеств или послаблений в требованиях к состоянию здоровья молодых людей нет. Не годных к службе будут отправлять домой.