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1 Ноября , 11:54

Многие призывники из Башкирии страдают гипертонией

Валерий Шахов
Фото: Валерий Шахов

Военный комиссар республики Михаил Блажевич отметил: по результатам обследования призывников прослеживается тенденция, что в последние годы возросло количество молодых людей, имеющих ограничения по здоровью. 

«Хотелось бы, чтобы призывники были здоровее. Сложнее стало подобрать подходящих по состоянию здоровья в десант и войска Росгвардии, так как там очень серьезные требования. Между тем возросло количество комиссованных с категорией «В». У многих диагностируется гипертония», - отметил Блажевич. 

По словам военкома, медкомиссии в призывных пунктах проходят с сегодняшнего дня в штатном режиме. Никаких новшеств или послаблений в требованиях к состоянию здоровья молодых людей нет. Не годных к службе будут отправлять домой.

Автор:Ляйсан Закирова
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