Иностранные студенты могут поступить в вузы Башкирии. Для этого желающим нужно зарегистрироваться на участие в международной олимпиаде Open Doors. Олимпиада даёт возможность поступить в магистратуру и аспирантуру наших вузов без вступительных испытаний, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Подать заявку на участие в олимпиаде можно до 10 декабря 2022 года по этой ссылке.

Молодым людям необходимо заполнить портфолио и написать мотивационное письмо о причинах выбора профиля и почему они хотят обучаться в России, а также нужно выполнить олимпиадные задания. По треку аспирантуры предусмотрено онлайн-собеседование с потенциальным научным руководителем.

Первый этап олимпиады пройдет с 12 по 21 декабря 2022 года, второй — с 10 по 19 января 2023 года, третий этап для участников трека аспирантуры продлится с 11 февраля по 9 марта.

Списки победителей по треку магистратуры опубликуют в середине февраля 2023 года, а по треку аспирантуры — в середине марта. Воспользоваться правом поступления можно в течение двух лет.

Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Наука и университеты» при поддержке министерства науки и высшего образования и Россотрудничества. Организатором проекта выступает ассоциация «Глобальные университеты».

«Отечественное образование всегда пользовалось популярностью среди граждан других государств. Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов. Олимпиада Open Doors — это отличная возможность для молодых людей без вступительных испытаний бесплатно поступить в магистратуру и аспирантуру наших вузов. В этом году для участия в состязаниях зарегистрировались уже около 30 тысяч человек из 176 стран», — заявил Дмитрий Чернышенко.

За пять лет в олимпиаде приняли участие более 245 тысяч молодых людей из 197 государств. Из них 2,8 тысячи получили право на бесплатное обучение в российских университетах.