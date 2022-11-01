Число заболевших коронавирусом в Башкирии снизилось до 246 человек

Число заболевших коронавирусом за последние сутки снизилось в Башкирии до 246 человек, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Всего с начала пандемии в республике заболели более 330,8 тысячи жителей.

«В стационарах сейчас получают необходимое лечение 210 человек, подавляющее большинство из которых — пожилые люди, — констатировали в пресс-службе регионального минздрава. — Только за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 290 человек. Всего выписано с начала пандемии более 321,7 тысячи пациентов».

Что касается вакцинации населения, то оба компонента «антикоронавирусной» вакцины получили в Башкирии почти 3,212 млн человек. Из них свыше 6,2 тысячи — за последние сутки.