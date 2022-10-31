Жители Башкирии могут помочь батальонам имени Шаймуратова и Доставалова, отсканировав QR-код

Помогать воинам из Башкирии, которые несут службу на передовой в зоне СВО, стало гораздо проще. Для этого нужно лишь отсканировать специальный QR-код. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Башкортостане Виталий Брыкин.

Виталий Брыкин рассказал, что очередную гуманитарную помощь Народный фронт в Башкортостане подготовил для военнослужащих 12-й гвардейской инженерной бригады, дислоцирующейся в воинской части в Алкино-2, которая с первых дней участвует в СВО. Бойцы в ближайшее время получат десятки пар утепленных резиновых сапог, спальные мешки, термобелье, теплые носки, перчатки, балаклавы, медицинские препараты и перевязочные материалы. Виталий Брыкин подчеркнул, что на передовой важна любая помощь.

«Данному подразделению мы помогаем с начала спецоперации. Благодаря членам регионального штаба народного фронта и неравнодушным гражданам, ежемесячно отправляли нашим бойцам вещи, в которых есть потребность на передовой. После старта регионального сбора этот процесс активизировался, отвозить гумпомощь уже приходится еженедельно», – сказал Виталий Брыкин.