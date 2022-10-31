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31 Октября , 17:00

Жители Башкирии могут помочь батальонам имени Шаймуратова и Доставалова, отсканировав QR-код

ОНФ в Башкортостане
Фото:ОНФ в Башкортостане
ОНФ в Башкортостане
Фото:ОНФ в Башкортостане

Помогать воинам из Башкирии, которые несут службу на передовой в зоне СВО, стало гораздо проще. Для этого нужно лишь отсканировать специальный QR-код. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Башкортостане Виталий Брыкин.

Виталий Брыкин рассказал, что очередную гуманитарную помощь Народный фронт в Башкортостане подготовил для военнослужащих 12-й гвардейской инженерной бригады, дислоцирующейся в воинской части в Алкино-2, которая с первых дней участвует в СВО. Бойцы в ближайшее время получат десятки пар утепленных резиновых сапог, спальные мешки, термобелье, теплые носки, перчатки, балаклавы, медицинские препараты и перевязочные материалы. Виталий Брыкин подчеркнул, что на передовой важна любая помощь.

«Данному подразделению мы помогаем с начала спецоперации. Благодаря членам регионального штаба народного фронта и неравнодушным гражданам, ежемесячно отправляли нашим бойцам вещи, в которых есть потребность на передовой. После старта регионального сбора этот процесс активизировался, отвозить гумпомощь уже приходится еженедельно», – сказал Виталий Брыкин.

ОНФ в Башкортостане
ОНФ в Башкортостане
Фото:ОНФ в Башкортостане
«Теперь мы сосредоточились на региональном сборе для добровольцев и мобилизованных из Башкортостана. Все собранные средства пойдут на поддержку частей, сформированных в республике. Планируется, что будет закуплена специальная техника, квадрокоптеры, тепловизоры, которые реально спасают жизни наших военных. Для тех, кто хочет помочь нашим бойцам на передовой, нужно просто отсканировать специальный QR-код. Безусловно, есть и сложности. Часто к нам обращаются с просьбой передать посылки бойцам, находящимся на передовой. К сожалению, подобную адресную помощь мы пока не можем оказывать. Пока мы можем это делать только для бойцов добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова, а также бойцам 12-й инженерной бригады сухопутных войск», – добавил Виталий Брыкин.

ОНФ категорически не согласен с теми, кто утверждает, что обеспечение воинских частей является прерогативой министерства обороны, отметил Виталий Брыкин. Он подчеркнул, что военное ведомство страны свои обязательства выполняет безупречно, однако бойцам требуется гораздо больше, поскольку в военных условиях все быстро изнашивается и выходит из строя.

Добавим, ОНФ в рамках проекта «Все для Победы» собрал за пять месяцев более 3 млрд рублей. Сделано более 900 тысяч переводов, самый частый перевод – 1000 рублей. Средства направлены на поддержку бойцов на передовой и мирных жителей Донбасса.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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