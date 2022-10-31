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31 Октября , 07:23

В Башкирии началась короткая рабочая неделя

В Башкирии началась короткая рабочая неделя.

«В пятницу 4 ноября нас ждёт дополнительный выходной в связи с отмечаемым в стране Днём народного единства», — пояснили в Гострудинспекции в РБ.

Напомним, согласно Трудовому кодексу РФ 4 ноября является нерабочим праздничным днём. Соответственно, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отдыха он не включается и  отпуск продлевается на один день. Продолжительность работы в четверг 3 ноября сокращается на один час.

День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября, начиная с 2005 года. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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