Радий Хабиров анонсировал открытие обелиска трудовой доблести Уфы

Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил, что к предстоящему празднику - Дню народного единства - будет приурочено открытие обелиска трудовой доблести Уфы. Торжественное открытие состоится 3 ноября.

- В Уфе будет большое событие - открытие обелиска трудовой доблести Уфы. Работы там ведутся день и ночь, я сам каждый день смотрю. Там сложилась очень приятная парковая зона на набережной, мы ее откроем, - сказал Радий Хабиров.

Напомним, в башкирской столице совсем скоро появится бронзовая памятная стела «Город трудовой доблести». Она устанавливается в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. 20-метровая стела расположится на благоустроенной набережной реки Белой на участке, ограниченном улицами Сочинской, Набережной, проспектом Салавата Юлаева. Стела ночью будет подсвечиваться. Для этого установят специальные прожекторы.

2 июля 2020 года Уфа была удостоена почетного звания «Город трудовой доблести» указом Президента РФ. В городе, удостоенном звания, устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа о присвоении городу этого звания.