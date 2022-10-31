Общественники проверили законность установки мусорных контейнеров в Уфимском районе

В конце сентября в Общественную палату РБ пришло письмо от жительницы деревни Мысовцево Уфимского района, которая пожаловалась, что на остановке общественного транспорта залили площадку для установки мусорных контейнеров, та находится рядом с ее домом, домами соседей. Сельчане возмущены, что администрация района не согласовала с ними этот вопрос. В обращении говорится, что два года назад на выезде из деревни уже залили площадку под мусорные контейнеры, но ею не пользуются. Женщина опасается, что мусор не будет вывозиться вовремя, это чревато неприятными запахами и раскиданным мусором. Она сетует и на то, что ее муж – с ограниченными возможностями здоровья, дополнительные хлопоты усложнят их жизнь.

Общественная палата РБ обратилась за разъяснениями в районную администрацию, получен ответ, что контейнерная площадка ТКО согласована с управлением архитектуры и градостроительной деятельности района и будет оборудована евроконтейнерами для раздельного сбора отходов. Администрация ссылается на СанПиН 2.1.3684-21, в соответствии с которым в случае раздельного накопления отходов допустимое расстояние от контейнерных площадок до домов, детских игровых и спортивных площадок может составлять от 8 до 100 метров. В письме указано, что в соответствии с проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах Уфимского района указанная жительницей остановка общественного транспорта отсутствует.

Аналогичное письмо было направлено и в управление Роспотребнадзора по РБ, где тоже сослались на этот СанПиН и добавили, что расстояние от остановки общественного транспорта до контейнерной площадки по требованиям санитарных правил не нормируется.

31 октября в деревню Мысовцево выехала член Общественной палаты Роза Хузина, лично измерившая расстояние от забора до контейнерной площадки. Оно оказалось равно 13 м, то есть получается, что по СанПиНу нарушений фактически нет. Между тем жители деревни Мысовцево собираются писать коллективное письмо в администрацию Уфимского района с тем, чтобы поменять место размещения этой мусорной площадки.