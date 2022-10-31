Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
31 Октября , 11:12

Минэкологии Башкирии сообщило о нехватке госохотинспекторов в республике

Гульфия Акулова
Фото:Гульфия Акулова

Замминистра природопользования и экологии Башкирии Камиль Биргулиев сообщил о нехватке в регионе государственных охотничьих инспекторов.

«Сегодня у нас работают 24 госохотинспектора, этого количества явно недостаточно на огромную республику. В каждом районе должно быть по три специалиста, однако ситуация сложилась противоположная — на одного инспектора по 3-4 района приходится», — рассказал Камиль Биргулиев в эфире программы «Честно говоря».

Эксперт отметил, что в Башкирии за последние годы фиксируется небольшое снижение серьезных нарушений со стороны браконьеров.

«Выросло число штрафов и исков, например, по лосям, по кабанам суммы до 100-500 тыс. руб. доходят. Также предусмотрена уголовная ответственность. Ежегодно мы выявляем по 250-300 административных правонарушений, и где-то по 30-50 уголовных дел заводим», — пояснил замминистра экологии республики.
Видео:Честно говоря
Автор:Иван Вавилов
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика