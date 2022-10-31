Минэкологии Башкирии сообщило о нехватке госохотинспекторов в республике

Замминистра природопользования и экологии Башкирии Камиль Биргулиев сообщил о нехватке в регионе государственных охотничьих инспекторов.

«Сегодня у нас работают 24 госохотинспектора, этого количества явно недостаточно на огромную республику. В каждом районе должно быть по три специалиста, однако ситуация сложилась противоположная — на одного инспектора по 3-4 района приходится», — рассказал Камиль Биргулиев в эфире программы «Честно говоря».

Эксперт отметил, что в Башкирии за последние годы фиксируется небольшое снижение серьезных нарушений со стороны браконьеров.

«Выросло число штрафов и исков, например, по лосям, по кабанам суммы до 100-500 тыс. руб. доходят. Также предусмотрена уголовная ответственность. Ежегодно мы выявляем по 250-300 административных правонарушений, и где-то по 30-50 уголовных дел заводим», — пояснил замминистра экологии республики.