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31 Октября , 10:36

МегаФон запустил оплату частями по номеру телефона в салонах связи

МегаФон первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями Яндекс Сплит. В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки — достаточно только номера телефона.

Партнерский материал

С июня спрос на смартфоны и другие товары в рознице МегаФона активно растет. Вместе с тем увеличивается потребность в рассрочках, кредитах и альтернативных способах оплаты.  

С помощью сервиса Яндекс Сплит покупатели могут приобрести любой товар или услугу на сумму от 800 до 100 тыс. рублей. Первый платеж составит четверть от стоимости товара, а остальную сумму покупки можно оплачивать равными частями в течение двух, четырех или шести месяцев. Оформление услуги занимает около двух минут.

«Доля клиентов, использующих кредиты и рассрочки в нашей рознице, постоянно растет и уже сейчас составляет 50%. Для оплаты с помощью Яндекс Сплит, в отличие от кредитов, достаточно указать только номер телефона – это уникальное преимущество нового предложения, позволяющее максимально быстро оформить покупку. На этапе пилотного проекта мы фиксировали высокий интерес к сервису оплаты частями. Шесть из десяти покупателей выбирают срок оплаты на четыре месяца. Предложение будет актуально накануне приближающихся новогодних праздников, когда спрос на электронику традиционно растет»,
комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.
«Наша задача – дать пользователям простой и прозрачный финансовый инструмент, который позволяет удобнее планировать свои покупки. Клиентам не нужно подписывать документы и ждать согласований, весь процесс оформления покупки занимает несколько минут, а условия прозрачные и без мелкого шрифта. Мы видим, что пользователи уже активно используют BNPL-сервисы в онлайне и хотим масштабировать возможности сервиса оплаты частями Яндекс Сплит и на офлайн-покупки»,
говорит Юлия Лебедева, руководитель продукта Яндекс Сплит.

В МегаФоне около 80% покупок частями приходится на смартфоны. Также клиенты оплачивают частями наушники и аксессуары.

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