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31 Октября , 13:16

Компании Башкирии на выгодных условиях могут получить поддержку для внедрения цифровых технологий

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В рамках проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика» реализуются различные меры государственной поддержки, основная задача которых – стимулирование спроса на IT-разработки и поддержка разработчиков. Они реализуются путем предоставления грантов или софинансирования реализуемых проектов. В текущем году условия грантовой поддержки стали еще привлекательнее, поскольку софинансирование со стороны предприятий снижено с 50% до 30%, остальное берет на себя государство. Об этом на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе сообщил министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Башкирия активно участвует в этих программах, с 2019 года удалось привлечь в общей сложности 700 млн рублей. Для более эффективного ведения работы создан проектный офис. Специалисты проводят обследование предприятия, а затем помогают выбрать наиболее актуальную модель для внедрения, помогают в подготовке документов и в сопровождении проекта. В 2022 году проекты цифровизации активно внедряются в сфере сельского хозяйства, 4 проекта общей стоимостью 400 млн рублей успешно прошли защиту в Сколково, более 320 млн рублей выделит фонд «Сколково». Среди внедряемых решений – платформа полного цикла по получению молока и мяса, система управления многопрофильным аграрным холдингом, мониторинг обслуживания сельхозтехники, цифровая птицефабрика.

Автор:Роман Якимчук
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