Главный конструктор благовещенского завода ОМК удостоен звания «Почетный арматуростроитель»

Главному конструктору благовещенского завода Объединенной металлургической компании (Республика Башкортостан, производственный центр ОМК в Благовещенске) Александру Кузьменко присвоено звание «Почётный арматуростроитель». Решение о награждении высоким знаком принял президиум Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей.

Почти вся трудовая деятельность Александра Кузьменко связана с арматуростроением. В Объединенной металлургической компании он работает с 2012 года и на заводе ОМК в Благовещенске прошел путь от инженера-технолога кузнечных прессов до главного конструктора завода – руководителя отдела перспективных разработок.

Александр вместе с коллегами разрабатывает и занимается внедрением новых высоко-конкурентных видов продукции. Например, в прошлом году конструкторский отдел благовещенского завода ОМК переработал и внедрил линейку задвижек клиновых, значительно превосходящих по уровню конструктивного совершенства существовавшие аналоги. Модернизация продукции позволила снизить её себестоимость почти на 30%. За год Александр успевает разработать более 15 новых изделий, а одну из линеек он подготовил и запустил за 10 дней.