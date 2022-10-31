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31 Октября , 17:00

Главный конструктор благовещенского завода ОМК удостоен звания «Почетный арматуростроитель»

Главному конструктору благовещенского завода Объединенной металлургической компании (Республика Башкортостан, производственный центр ОМК в Благовещенске) Александру Кузьменко присвоено звание «Почётный арматуростроитель». Решение о награждении высоким знаком принял президиум Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей.

Почти вся трудовая деятельность Александра Кузьменко связана с арматуростроением. В Объединенной металлургической компании он работает с 2012 года и на заводе ОМК в Благовещенске прошел путь от инженера-технолога кузнечных прессов до главного конструктора завода – руководителя отдела перспективных разработок.

Александр вместе с коллегами разрабатывает и занимается внедрением новых высоко-конкурентных видов продукции. Например, в прошлом году конструкторский отдел благовещенского завода ОМК переработал и внедрил линейку задвижек клиновых, значительно превосходящих по уровню конструктивного совершенства существовавшие аналоги. Модернизация продукции позволила снизить её себестоимость почти на 30%. За год Александр успевает разработать более 15 новых изделий, а одну из линеек он подготовил и запустил за 10 дней.

«Очень признателен экспертному совету за высокую оценку моей работы и вклада в развитие благовещенского завода ОМК. Я не буду стоять на месте и планирую и дальше реализовывать свои проекты, еще более масштабные, развиваясь и развивая свой отдел»,  
отметил Александр Кузьменко.

Справка 

Звание «Почетный арматуростроитель» присваивают рабочим, специалистам, служащим, руководителям организаций за заслуги и большой вклад в развитие арматуростроения, создание или внедрение новой техники и технологии, успешную и эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности организации производства и качества выпускаемой продукции, широкое распространение передового опыта и проработавшим в арматуростроении не менее 10 лет. Награда «Почетный Арматуростроитель» является единственной официально зарегистрированной общественной наградой в сфере арматуростроения, внесенной в реестр Федерального геральдического совета при Президенте Российской Федерации

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