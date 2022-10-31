Глава Башкирии призвал провести мероприятия Дня народного единства России без салютов

Глава Башкортостана на оперативном совещании правительства в ЦУРе обратился к главам муниципалитетов республики.

- Предстоящая неделя короткая, у нас впереди три выходных. Главный праздник на этой неделе - День народного единства. Мы договорились провести определенные мероприятия. Торжественные мероприятия проводите, но без каких-то салютов. Отдайте дань уважения ветеранам, межнациональным организациям, обществам, которые скрепляют наше единство, - сказал Радий Хабиров.

Радий Хабиров напомнил, что в Уфе будет большое событие - открытие обелиска трудовой доблести Уфы. Работы сейчас ведутся день и ночь. Также состоится торжественное заседание, где будут отмечены ветераны и представители национальных общественных организаций.