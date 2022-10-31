Башкирия стала первой в стране по количеству площадок географического диктанта

30 октября жители Башкортостана приняли участие в международной просветительской акции РГО «Географический диктант». В этом году в республике свои знания по географии можно было проверить на 910 площадках. Это значит, что Башкирия в 2022 году стала лидером по их количеству. На втором месте Краснодарский край (807). На третьем - Татарстан (471).

Традиционно площадки диктанта были организованы в высших учебных заведениях, училищах, школах, библиотеках, музеях. Как и в прежние годы, почётными гостями мероприятий стали члены Русского географического общества — профессора, преподаватели, председатели местных отделений и молодёжных клубов, члены Совета регионального отделения РГО в Республике Башкортостан.

Центральной площадкой в Уфе стал Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. Здесь развернули сразу две площадки Диктанта. Участников приветствовал председатель регионального отделения РГО в РБ, ректор БГПУ Салават Сагитов.

По традиции Географический диктант 2022 года был составлен в четырёх вариантах, в каждый из которых вошло 40 вопросов, разделённых на две части. Десять вопросов из первой части базового уровня составлены на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть Диктанта состоит из вопросов, которые требуют наличия образного мышления, включения эрудиции и логики. Таких вопросов тридцать.

Свои результаты участники диктанта смогут узнать по личному идентификационному коду на сайте акции dictant.rgo.ru после 30 ноября. Кроме того, на этом же ресурсе организаторами акции предусмотрена возможность написать диктант онлайн. Чтобы все желающие смогли проверить свои знания. В этом году географическое онлайн-тестирование продлится с 14:00 30 октября до 14:00 10 ноября по московскому времени. На прохождение теста отводится 45 минут. Узнать свой результат можно сразу же после прохождения всех заданий, а если он не понравится — пройти тест заново. Обращаем ваше внимание, что выдача свидетельства за участие в диктанте онлайн не предусмотрена.