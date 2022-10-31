Андрей Назаров рассказал об опыте внедрения в Башкирии концепции «Умного региона»

В Башкирии успешно внедряется концепция «Умного региона». Опытом республики на форуме по цифровой трансформации городской среды и ЖКХ «Forum.Digital Smart city 2022» поделился премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Андрей Назаров на своей странице в соцсетях объяснил, что основой «Умного региона» является ЦУР Башкирии, который, в свою очередь, состоит из трех частей — отработка обращений граждан, управление жизнеобеспечением и кризисными ситуациями и блок аналитики и стратегического развития.

«Стремительный процесс урбанизации стал глобальным трендом развития современного общества; характерно это и для Башкортостана. Ввиду этого широкое распространение получили технологии типа „Умный город“», — отметил Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Премьер-министр добавил, что на форуме договорились до конца года на базе ЦУРа Башкирии организовать большое совещание со всеми регионами по цифровизации ключевых отраслей экономики.